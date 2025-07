Daniel Pancu revine pe bancă! De ce nu crede că va călca pe urmele lui Mircea Lucescu

Daniel Pancu a vorbit despre viitorul său, dar și despre evenimentul la care a luat parte luni seara. „Pancone” a fost invitat la ziua de naștere a lui Mircea Lucescu, cel care a împlinit marți, 29 iulie, 80 de ani.

„(n.r. despre oferte) Să știți că nu am discutat cu nimeni. Au fost doar niște semnale de la manageri care să mă reprezinte, nimic altceva. Nu mi-am luat vacanță. Era clar că după EURO nu avea cum să apară o ofertă imediat. Echipele au antrenori și nu luam în calcul oricum să revin atât de repede. De prin septembrie sper să mă întorc și să fiu activ zi de zi la o echipă.

(n.r. despre aniversarea lui Mircea Lucescu) Mă bucur să fac și eu parte din cei care au lăsat ceva în urmă în cariera de antrenor a marelui Mircea Lucescu. Eu unul am învățat o mulțime de lucruri. Am fost privilegiat să fiu antrenat la 19-20 de ani de dânsul. M-a ajutat enorm în întreaga mea carieră.

Și eu am fost decisiv moment în multe momente. Am marcat poate cel mai important gol al Rapidului după Revoluție, pentru că dacă nu marcam cu Dinamo, în 1999, nu cred că mai câștiga Rapidul campionatul. A mai fost un gol important pentru Beșiktaș, la Trabzonspor, iar mai apoi am fost campioni. Am și eu momente în care am fost decisiv în cariera de antrenor a lui Mircea Lucescu.

E greu să mai ajungem noi la 80 de ani ca antrenori. Este multă presiune, nu mai ai liniște pe nicăieri și nu prea mai văd pe nimeni să ajungă la vârsta aceea din generația noastră”, a spus Daniel Pancu, pentru digisport.ro.