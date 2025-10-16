Daniel Pancu, verdict înainte de derby-ul de foc dintre Dinamo și Rapid

Derby-ul fierbinte dintre Dinamo și Rapid stârnește emoții puternice înaintea confruntării directe de pe Arena Națională, cele două echipe aflându-se într-o formă bună și fiind despărțite doar de doar două puncte în clasament. Rapid ocupă locul secund după 12 etape, în timp ce Dinamo se poziționează pe locul patru, promițând un duel strâns și intens.

Daniel Pancu, fostul atacant al giuleștenilor și fostul selecționer al naționalei Under 21, remarcă forma și componența echipelor, considerând că Dinamo are o prestație mai constantă și pare o echipă mai omogenă comparativ cu Rapid. Deși formația giuleșteană ar fi putut acumula mai multe puncte, Pancu crede că miza derby-ului este resimțită intens de jucători și suporteri deopotrivă.

Un punct de interes este evoluția jucătorului Alex Dobre, recunoscut pentru forma sa bună și convocările recente la națională, iar fostul său coechipier de la Rapid, Alex Cîrjan, acum căpitan și jucător de bază la Dinamo, ar putea fi decisiv în acest meci. Cîrjan recunoaște impactul atmosferei create de suporteri și importanța jocurilor cu FCSB sau Dinamo pentru orice jucător de la Rapid.

Pancu crede că meciul va fi unul plăcut și disputat, subliniind că ambele echipe sunt motivate să câștige acest derby tradițional al Bucureștiului. Cu un public numeros și atmosfera specifică unei rivalități cu istorie, confruntarea de pe Arena Națională promite să ofere un spectacol fotbalistic deosebit.

„Se simte pentru că e atmosfera din tribune care te duce oricum, chiar dacă nu esti conectat, dar nu cred că e cazul la vreun jucător, ştiu foarte bine toţi.