Daniel Paraschiv, atacantul lui Hermannstadt, a debutat cu gol la echipa națională: „E perfect! Părinții și fratele meu sunt din Moldova!”

Daniel Paraschiv a marcat la debutul la naționala României din doar două atingeri. Atacantul celor de la Hermannstadt a obținut o lovitură de pedeapsă, pe care tot el a transformat-o cu succes în victoria României cu Moldova (5-0).

Vârful de 23 de ani a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus Paraschiv, cel care în urmă cu câteva luni evolua în Liga 2.

„E debutul perfect!/ Puțină lume știe, dar părinții și fratele meu sunt născuți în Moldova!”

„Ce să mai spun? E debutul perfect, să marchez după două atingeri, una în care am scos penalty și una în care am trimis mingea în plasă. E special că am debutat împotriva Moldovei, fiindcă poate puțină lume știe, dar părinții și fratele meu sunt născuți aici.

Una peste alta, mă bucur că am reușit să încheiem anul cu o victorie. Trebuie să îl întrebați pe domnul selecționer, dar eu, dacă voi mai fi chemat, voi da totul pentru România. Și sper să fie cazul.

Foarte frumoasă atmosfera, ne-au primit foarte bine, au cântat, au trăit meciul la intensitate maximă, ne-au dat energie pozitivă și ne bucurăm că a fost lume, chiar pe frigul acesta”, a spus Daniel Paraschiv, după meciul cu Moldova.