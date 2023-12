Daniel Paraschiv, la FCSB?-Becali: „Mie mi-a plăcut de el când era în țară, a fost ambiția mea!”

FCSB caută un nou atacant în această iarnă. Gigi Becali a vorbit despre Daniel Paraschiv, vârful celor de la Hermannstadt.

Latifundiarul din Pipera l-a descris pe jucătorul sibienilor. Iată ce verdict a dat în cazul transferului său.

„Mie mi-a plăcut de el când era în țară, a fost ambiția mea!”

„Eu dau bani, nu contează. Mie mi-a plăcut Paraschiv, dar nu prea sunt de acord, nu e jucătorul care ne trebuie, nu e foarte puternic, un marcator autentic. Nu fac tot timpul doar ce vreau eu. Dacă ei (n.red. staff-ul tehnic) spun că nu, mă retrag și eu.

Dacă vreau cu adevărat, da, dar de acum nu mai fac, după ce am luat țepele pe care le-am luat. Mie mi-a plăcut de el când era în țară, a fost ambiția mea. Dacă am greșit, ce să fac acum? E ambiție prostească, ce să fac, am și eu nebuniile mele”, a declarat Gigi Becali, pentru Digi Sport.