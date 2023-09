Daniel Paraschiv surprinde după Hermannstadt-FCSB 2-2: „Nu prea mi-a făcut cinste golul!”

Hermannstadt a reușit să-i pună bețe în roate FCSB-ului. Cele două au încheiat partida de joi seară la egalitate (2-2).

Daniel Paraschiv, cel care a închis tabela după golul din penalty, a reacționat după meci. Iată ce a spus atacantul sibienilor despre prestația sa.

„Nu prea mi-a făcut cinste golul!”

„A fost un meci frumos, un spectacol! Amândouă echipele au făcut un meci bun cu o intensitate ridicată. Am fost aproape de victorie, dar trebuie să felicităm FCSB-ul pentru că au avut un om minus și au încercat să atace constant. Rezultatul e echitabil. Nu prea mi-a făcut cinste golul de azi, dar se pune la cifre.

Aș fi ales să marchez la faza pe care Crețu a scos-o de pe linia porții, în locul celui de la penalty. Vali a avut o intervenție senzațională și nu-i putem lua din merite. Cu omul în plus am încercat să aducem victoria, am avut acea bară la Gabi Iancu, dar să nu uităm că am jucat în fața celei mai bune echipe din campionat”, a spus Daniel Paraschiv, după egalul cu FCSB.