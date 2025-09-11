Daniel Popa nu mai este jucătorul lui Genclerbirligi

Daniel Popa (30 de ani) a surprins prin decizia de a-și încheia contractul cu formația turcă Genclerbirligi, chiar după ce a contribuit decisiv la promovarea echipei în Super Lig. Popa a ajuns în Turcia în iarnă, venind de la FCSB, și a reușit să înscrie 8 goluri în 16 partide în Liga a 2-a, ajutând Genclerbirligi să promovată pe prima scenă a fotbalului turc.

Contractul său s-a prelungit automat până în 2027 în urma promovării, însă miercuri, 10 septembrie, atacantul și-a reziliat în mod neașteptat înțelegerea cu clubul. Pe contul său de Instagram, Popa le-a mulțumit suporterilor și a declarat că această experiență a fost una grozavă și că fanii vor rămâne mereu în inima lui.

„Mulțumesc pentru șansa de a face parte din această echipă. Sunt bucuros că împreună am ajuns în prima ligă. Mulțumesc suporterilor care au fost lângă noi și ne-au dat încredere. Veți râmâne mereu în inima mea. A fost o experiență grozavă”, a scris Popa pe contul său de Instagram.