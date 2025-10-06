Daniil Medvedev a ajuns în optimi la Shanghai. Cu cine se va duela în următorul meci

Tenismanul rus Daniil Medvedev s-a calificat luni în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China), dotat cu premii totale de 9.196.000 de dolari, impunându-se cu 6-3, 7-6 (7/5) în fața spaniolului Alejandro Davidovich.

Medvedev (18 ATP, favorit nr. 16) și-a adjudecat victoria la capătul unei partide de aproape două ore, el reușind 9 ași și făcând o singură dublă greșeală, spaniolul (20 ATP, favorit nr. 18) având doar un as și comițând două duble greșeli.

Rusul, câștigător al trofeului la Shanghai în 2019, îl va avea ca adversar în turul următor pe americanul Learner Tien (36 ATP), recent finalist la Beijing, unde a pierdut în fața italianului Jannik Sinner.

Rezultate de luni din runda a treia:

Learner Tien (SUA) – Cameron Norrie (Marea Britanie/N.30) 7-6 (7/4), 6-3

Daniil Medvedev (Rusia/N.16) – Alejandro Davidovich (Spania/N.18) 6-3, 7-6 (7/5)

Nuno Borges (Portugalia) – Shang Juncheng (China) 7-6 (7/5), 4-6, 6-3

Alex De Minaur (Australia/N.7) – Kamil Majchrzak (Polonia) 6-1, 7-5

Arthur Rinderknech (Franța) – Alexander Zverev (Germania/N.3) 4-6, 6-3, 6-2

Jiri Lehecka (Cehia/N.15) – Denis Shapovalov (Canada/N.23) 6-4, 6-4

Felix Auger-Aliassime (Canada/N.12) – Jesper de Jong (Olanda) 6-4, 7-5

Lorenzo Musetti (Italia/N.8) – Luciano Darderi (Italia/N.26) 7-5, 7-6 (7/1)