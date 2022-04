Daniil Medvedev a fost operat. Cât timp va lipsi de pe terenul de tenis, ocupantul locului 2 ATP

Jucătorul rus de tenis Daniil Medvedev (locul 2 ATP) a anunţat, sâmbătă, că va fi indisponibil o perioadă de o lună, până la două luni. Sportul a fost operat de hernie.

“Bună tuturor. În ultimele luni am jucat cu o mică hernie. Împreună cu echipa mea, am decis să foiu supus unei mici proceduri pentru a rezolva problema. Probabil voi lipsi de pe teren 1-2 luni şi voi munci mult ca să revin curând. Mulţumesc pentru susţinere”, a scris Medvedev pe Twitter.

Joi, jucătorul rus a fost învins în sferturile de finală ale turneului Masters 1.000 de la Miami. Principalul favorit al competiției a ratat şansa de a reveni pe primul loc în clasamentul mondial.

Hi everyone. The last months I have been playing with a small hernia. Together with my team I have decided to have a small procedure done to fix the problem. I will likely be out for the next 1 – 2 months and will work hard to be back on court soon. Thanks for all the support.

— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) April 2, 2022