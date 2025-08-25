Daniil Medvedev, eliminat de Benjamin Bonzi în primul tur la US Open

Francezul Benjamin Bonzi, care l-a învins deja pe Daniil Medvedev în primul tur de la Wimbledon la începutul verii, l-a dominat din nou pe numărul 13 mondial duminică, la debutul său la US Open, după un meci plin de răsturnări de situaţie.

Bonzi, numărul 51 în clasamentul ATP, s-a impus cu 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6, 6-4 pe terenul Louis-Armstrong, obţinând a treia victorie în tot atâtea dueluri împotriva rusului, câştigător al US Open în 2021.

În timp ce se îndrepta spre o victorie în trei seturi, francezul a fost oprit în elan la prima sa minge de meci, la 5-4, avantaj în setul al treilea. Bonzi a ratat primul său serviciu, dar arbitrul de scaun i-a acordat imediat un altul din cauza unei „interferenţe” a unui fotograf poziţionat la marginea terenului.

Medvedev s-a indignat imediat, provocând un vacarm în public care a întrerupt meciul pentru mai mult de cinci minute. La reluarea jocului, rusul a salvat mingea de meci, l-a împins pe Bonzi la tie-break şi a câştigat setul al treilea. Bonzi a pierdut setul al patrulea cu 0-6, în timpul căruia a fost masat de mai multe ori la piciorul drept.

Jucătorul în vârstă de 29 de ani a câştigat setul decisiv cu mult curaj, recuperând de două ori un break şi impunându-se după 3 ore şi 45 de minute de luptă. Antrenat de curând de compatriotul său Nicolas Mahut, francezul va juca în turul al doilea împotriva americanului Marcos Giron (locul 55), care a ieşit şi el victorios dintr-un meci în cinci seturi împotriva argentinianului Mariano Navone (locul 78).

Medvedev încheie cele patru turnee de Grand Slam disputate în 2025 cu un bilanţ modest de o singură victorie, în primul tur al Openului Australiei.