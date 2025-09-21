Daniil Medvedev, eliminat în sferturi de finală la Hangzhou (ATP)

Tenismanul rus Daniil Medvedev, favoritul numărul doi, a fost eliminat în sferturile de finală ale turneului ATP 250 de la Hangzhou (China), dotat cu premii totale de 1.019.185 de dolari, fiind învins în trei seturi, 5-7, 7-6 (7/5), 6-4, de chinezul Wu Yibing, într-un meci disputat duminică.

Wu Yibing, beneficiarul unui wild card oferit de organizatori, îl va avea ca adversar în penultimul act pe kazahul Aleksandr Bublik, cap de serie numărul trei, care l-a expediat rapid în două seturi simetrice, 6-1, 6-1, pe cehul Dalibor Svrcina.

Francezul Corentin Moutet, favoritul numărul 4, a acces în semifinale profitând de abandonul adversarului său, argentinianul Tomas Etcheverry, în setul secund, la scorul de 3-6, 3-0.

Moutet se va lupta pentru un loc în finală cu compatriotul său Valentin Royer, venit din calificări, care a reușit să-l elimine pe americanul Learner Tien (nr.7), în fața căruia s-a impus cu 7-6 (7/0), 4-6, 6-2.