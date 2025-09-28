Daniil Medvedev este în sferturi la Beijing (ATP)

Jucătorul rus de tenis Daniil Medvedev (18 ATP, favorit nr. 8) s-a calificat duminică în sferturile de finală ale turneului ATP 500 de la Beijing, dotat cu premii totale de 4.016.050 de dolari, după ce a trecut în optimi, în două seturi simetrice, 6-3, 6-3, de spaniolul Alejandro Davidovich (20 ATP).

Medvedev s-a impus după o partidă de o oră și 25 de minute, el reușind cinci ași și având tot atâtea duble greșeli, spaniolul reușind un as și făcând trei duble greșeli.

În runda următoare, Medvedev îl va înfrunta pe învingătorul din partida care-i opune pe germanul Alexander Zverev (3 ATP, favorit nr. 2) și francezul Corentin Moutet (37 ATP).