Daniil Medvedev, semnal de alarmă la US Open: ”M-am schimbat!”

Jucătorul rus de tenis Daniil Medvedev, care l-a învins pe compatriotul său Andrei Rublev în sferturi la US Open şi în condiţii brutale de căldură şi umiditate, s-a arătat îngrijorat de posibilele consecinţe asupra organismului sportivilor.

În timpul meciului, când se ştergea cu un prosop, Medvedev a spus, uitându-se pe o cameră video de pe teren: „Un jucător va muri şi ei vor vedea”.

„Aş putea continua să vorbesc despre condiţiile brutale pentru amândoi. Vedeţi, aici nu mai am piele pe nas, iar aici (arată spre gât) este roşu. Nu e din cauza soarelui, dar pielea mea s-a dus. Tocmai l-am văzut pe Andrei (Rublev) în vestiar şi faţa lui este şi ea foarte roşie.

Asta spune totul, ca şi cum am fi lăsat totul pe teren. Şi dacă meciul ar fi durat mai mult, am fi lăsat şi mai mult… Dar întrebarea este: cât de departe putem merge? Asta e ceea ce e periculos. Poate că am fi putut rezista cinci seturi, sau poate că s-ar fi întâmplat ceea ce i s-a întâmplat lui Yibing Wu la Washington. Nu prea ştiu ce putem face. Probabil că nu putem opri turneul timp de patru zile, pentru că asta ar strica totul, cu televiziunile şi biletele vândute.

Am putea merge la trei seturi în aceste condiţii? Unii oameni nu vor fi fericiţi. Poate că nu se va întâmpla nimic de acum şi până la sfârşitul carierei mele, şi vorbesc degeaba, dar ideea este că nu vrem să se întâmple ceva şi apoi să spunem: „Doamne, Medvedev a spus asta acum câţiva ani…”.

Dar nu am o soluţie. Am avut un prosop cu gheaţă după meci. Dar totul era în ceaţă, de parcă nu vedeam clar. Pentru că nu mai aveam adrenalina de la meci. Tremuram un pic. În vestiar, am stat acolo 10 sau 15 minute, apoi am făcut o baie de gheaţă. M-am schimbat. M-am dus să mănânc. Dar am avut un atac de hipoglicemie. Am început să transpir şi capul a început să mi se învârtă. Am spus echipei mele: „Vă rog, aduceţi-mi ceva de mâncare! „. Transpiram abundent, chiar şi cu aerul condiţionat pornit. Apoi mi-au adus nişte mâncare şi m-am simţit mai bine. Aşa e uneori…”, a spus el.