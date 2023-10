Dănuț Lupu a fost dat în urmărire, după ce a fost condamnat la închisoare cu executare. Unde se află fostul fotbalist

Fostul internaţional Dănuţ Lupu a fost condamnat în apel la închisoare pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, decizia fiind anunţată, luni, de Curtea de Apel Bucureşti. El a fost dat în umrărire.

Dănuţ Lupu figurează deja pe lista persoanelor urmărite, pe site-ul Poliţiei Române.

”Împotriva celui în cauză, Judecătoria Cornetu a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.134 din 02.10.2023, fiind condamnat la o pedeapsă de 7 luni şi 10 zile inchisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, se precizează pe site.

Dănuț Lupu (56 de ani) a avut o primă reacție după ce a fost condamnat la 7 luni și 10 zile de închisoare cu executare pentru că condus fără permis.

Fostul mijlocaș de la Dinamo și Rapid spune că este plecat din țară și va reveni în România în weekend, când se va preda autorităților.

„Pe mine mă întrebi ce s-a întâmplat? Dacă justiția română m-a considerat vinovat, atunci sunt vinovat. Asta e viața. Ce vrei să facem? Pot să fac ceva? Dacă atât au considerat ei… Dacă mă prindeau beat, drogat sau ceva, poate îmi dădeau mai puțin, dar așa… Ce vrei să facem?

Nu am omorât pe nimeni, nu am furat niciun ban de la bancă, nu m-au prins drogat sau băut… Doar m-am dus la spital. Nu s-a ținut cont de lucrul ăsta, chiar dacă au controlat și au văzut că am fost la spital. Dar nu mai contează.

Spunea un prieten că statul cheltuie mai mulți bani cu mine 4 luni, decât să îmi dea o amendă penală. Voi face mai puțin, 3 – 4 luni. Cât cheltuie statul român cu mine? Nu era mai câștigat dacă îmi dădea o amendă? Nu am o faptă în care să fi făcut nu știu ce…

Astea sunt legile în România, nu avem ce să facem. Eu le respect. Dacă ei au considerat că sunt un pericol public… Ce să fac în închisoare? Voi scrie cărți (n.r – râde). Știam că aici se va ajunge. Lumea trebuie să dea exemple. Îl dă pe ăla care era beat și drogat și a omorât doi oameni? Nu. Mă dă pe mine. Dă un exemplu care chiar a făcut ceva.

Recunosc că am greșit. Dar am greșit în contextul că mă duceam la spital. O să accept. Orice om cred că ar face ce am făcut eu. Nu regret. Nu am avut altă modalitate să ajung la spital. Ce era să fac? Uber nu venea, taxiuri nu erau…”, a declarat Dănuț Lupu, pentru Fanatik.

Acesta a continuat. „Eu trebuie să mă predau în 6 ore. Eu sunt plecat de o săptămână din țară. Mă întorc sâmbătă sau duminică. Și după mă voi preda. Am plecat să fac niște analize. Nu fug. Pot veni doar sâmbătă sau duminică. Când voi veni, mă vor aștepta la aeroport, cu flori (n.r- râde). Glumesc…

Când vin în țară, mă vor lua de la aeroport. Când mă duc la frontieră și arăt pașaportul…”, a adăugat Lupu.

„Nu-mi fac probleme pentru mine, îmi fac probleme pentru familie. Soția va pleca înainte și eu voi pleca ultimul. Soția e cu mine. Din nefericire pentru ea, pe 5 e ziua ei de naștere. De asta am ales să mă întorc sâmbătă sau duminică. Câteodată și oamenii mari mai plâng”, a adăugat Lupu, printre lacrimi, la finalul intervenției la „Fanatik Superliga”.