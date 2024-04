Dănuț Lupu, declarații în lacrimi: „Am avut gândul să nu mă predau. Nu mai voiam să vin în România”

Dănuț Lupu spune, după 6 luni de stat la închisoare, că s-a gândit să nu se mai întorcă în țară și crede că scapă în câțiva ani de pedeapsă.

„Am stat șase luni fără cinci zile. Nu pot să spun că a fost ușor, nu pot să spun că a fost greu. Poate și datorită faptului că orașul ăsta este mare, am foarte mulți prieteni, nu sunt toți sfinți.

Nu există pădure fără uscăciune. Dar pușcăria este pușcărie. Nu avem nici condiții ok. Totuși, nu cred că un om civilizat poate să stea acolo. Dar stai, n-ai ce să faci. Am stat 175 de zile.

Sincer, am avut gândul ăsta să nu mă predau. Nu mai voiam să vin în România. Care riscuri erau? Aveam o condamnare de 7 luni, stai doi ani, se grațiază. Alții cum stau afară și nu mai cere nimeni nimic?

Știi de ce m-am predat? Fiindcă nu mă consider cel mai mare pericol al României. Am făcut o faptă de copil. Plăcerea mea de a conduce m-a adus aici. Plăcerile se plătesc în viață și de aia am venit și m-am predat (n.r. a început să plângă)”, a spus Lupu, potrivit fanatik.ro.