Dănuț Lupu este convins: „Becali se va retrage! Nu mai are rezultate… S-a plictisit de FCSB!”

FCSB nu a mai câștigat campionatul de 7 ani, iar ultima prestație din cupele europene a fost dezamăgitoare. Patronul Gigi Becali a declarat în repetate rânduri că vrea să renunțe la echipă.

Dănuț Lupu, fostul internațional român, crede că momentul în care Becali va spune stop afaceii de la FCSB nu este departe. Iată ce a spus despre latifundiarul din Pipera.

„Dacă nu mai are rezultate… Te joci cu o jucărie, dar la un moment dat te plictisești de ea!”

„N-ar fi de mirare, dacă o ține în ritmul ăsta, într-un an sau doi o să se retragă. Poate vrea să vândă niște jucători, să facă niște încasări… A îmbătrânit și el. Nu mai are nebuneala aia pe care o avea altădată. Dacă nu mai are rezultate… Te joci cu o jucărie, dar la un moment dat te plictisești de ea.

Trebuie să recunoaștem că FCSB pentru el a fost un joc. Dar un joc care i-a ieșit și i-a adus bani. Trebuie să recunoaștem că e singura echipă care e pe plus. Nu joacă nici în Champions League, nici într-o cupă, nu ia campionatul, dar e pe plus. Când te înjură puțin lumea… Borcea cum a făcut? Te cam saturi”, a declarat Dănuț Lupu, potrivit Fanatik.