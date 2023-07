Dănuț Lupu este convins: „FCSB are prima șansă la campionat! Dacă ți-aș spune că Rapid câștigă, m-aș minți!”

Liga 1 se apropie de începutul noului sezon 23/24. Dănuț Lupu, fostul fotbalist român, a făcut câteva predicții legate de noua stagiune.

Mai exact, Lupu consideră că FCSB are prima șansă la câștigarea titlului, în timp ce Rapid, fosta sa echipă, nu are șanse, în viziunea sa. Iată ce a spus.

„Anul acesta, prima șansă, la campionat, cred că o are FCSB. Mi se pare că, ușor, ușor, domnul Becali o să înțeleagă că, dacă tot are un antrenor, va trebui să-l lase să se ocupe, cât de cât. Anul acesta au fost la un pas să ia campionatul. Trebuie să recunoaștem că FCSB are cel mai bun lot din campionatul românesc.

O să-l lase pe Pintilii. Știm foarte bine că domnul antrenor principal (n.r Elias Charalambous) a acceptat și înjumătățirea salariului. Eu cred că Pintilii va conduce anul acesta. Mi-aș dori să ia campionatul Rapid, dar eu sunt un tip mai realist. Dacă ți-aș spune că Rapid câștigă campionatul, înseamnă că m-aș minți”, a dezvăluit Dănuț Lupu, pentru PlaySport.