Dănuț Lupu nu are milă de Alex Mitriță înainte de U Craiova – FCSB: „Dacă la 30 de ani te plângi și te dai obosit…”

Dănuț Lupu a explicat la Fanatik: „Nu contează ce zi prinde Craiova, contează ce zi prinde Mitriță. În general, Craiova stă doar în doi-trei jucători și la ultimul meci au fost foarte slabi.”

Dănuț Lupu a povestit ce l-a învățat Mircea Lucescu: „Am învățat ceva de la nea Mircea, anume ‘Când te odihnești, următoarea etapă de odihnești și când joci’. Vorbesc foarte serios, pentru că nu mai ești concentrat, nu mai ești acolo. E ca și cum când te antrenezi și nu joci. Te antrenezi degeaba, cel mai bun antrenament e meciul. Dacă tu te odihnești la meci, te odihnești și la următorul.”

Dănuț Lupu a concis: „Poftim? Aș vrea să mai am și eu 30 de ani. Vreau să am 40, nu 30! Dacă la 30 de ani te plângi și te dai obosit… Eu, la 30 de ani, joc numai din experiență. La experiența pe care o are un jucător la 30 de ani, acesta jucând și la echipa națională și pe afară, nu poți spune că ești obosit. La meciul cu CFR Cluj n-a atins-o! Mi s-a părut că șchiopăta și că își trăgea un picior după el. A încercat două driblinguri, nu i-au ieșit și s-a tăiat. Echipa a jucat slab și cu Rapid, doar datorită lui au câștigat.

Având în vedere că a fost odihnit în Cupă, a fost odihnit și în campionat. Eu îmi doresc de cam 5 ani să câștige Craiova campionatul. Anul acesta încă au șanse… Poate că ar trebui să nu mai stea doar în Mitriță. Pe lângă faptul că a jucat el slab cu CFR-ul, nici echipa nu a jucat, nu a avut posesie.”