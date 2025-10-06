Daria Kasatkina încheie sezonul, deoarece este epuizată

Jucătoarea australiană de tenis de origine rusă Daria Kasatkina a declarat că își încheie mai devreme sezonul competițional din motive de epuizare psihică, conform Associated Press.

Ultimul meci a fost înfrângerea în al doilea tur de la Openul Chinei

Clasată pe locul 19 în lume, Kasatkina, semifinalistă în 2022 de la Roland Garros, a declarat, luni, că este epuizată de călătoriile permanente pentru turnee, de procesul stresant de obținere a rezidenței în Australia și de faptul că nu și-a putut vizita părinții.

Kasatkina, care este logodită cu medaliată olimpică la patinaj artistică Natalia Zabiiako, declarase pentru Times of London, în anul 2023, că nu se mai poate întoarce în Rusia, fiind o persoană LGBT care se opune războiului din Ucraina.

”Adevărul este că am lovit un zid și nu mai pot continua. Am nevoie de o pauză. O pauză de la rutina monotonă zilnică a vieții în turnee, cu bagaje, rezultate, presiune, aceleași fețe, tot ceea ce vine odată cu această viață”, a transmis Kasatkina pe contul său de pe o rețea de socializare.

”Programul este prea mult, mental și emoțional mă aflu într-un moment greu și nu sunt singura”, a mai transmis aceasta.

Ea a adăugat că plănuiește să revină în 2026 ”revigorată și pregătită de luptă”.

Kasatkina a declarat că ea de mult timp nu se simte bine, iar rezultatele sale pe teren au avut de suferit pentru că a preferat să nu divulge despre cum se simte din motive de teamă sau să nu pară nerecunoscătoare.

Ea este cea mai recentă dintr-o serie de jucătoare, incluzându-le pe Elina Svitolina și Beatriz Haddad Maia, care au ales să își oprească mai devreme sezonul competițional pentru a se odihni.

Ultimul meci al jucătoarei născute în Rusia a fost înfrângerea în fața britanicei Sonay Kartal, în al doilea tur de la Openul Chinei, în data de 27 septembrie, iar ultimul său titlu obținut a fost Ningbo Open în octombrie 2024.