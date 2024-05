Darius Olaru a explicat de ce l-a jignit pe centralul de la partida CSU Craiova-FCSB 2-0: „Pe mine asta m-a deranjat!”

FCSB a cedat pe terenul celor de la CSU Craiova (0-2). Darius Olaru a fost protagonistul unei faze deloc plăcute.

Căpitanul bucureștenilor l-a jignit pe centralul Rareș Vidican, moment surprins chiar în transmisiunea live. Iată cum și-a explicat gestul jucătorul „roș-albaștrilor”.

„Pe mine asta m-a deranjat!”

„Am greșit când i-am spus ‘prostule’. Cumva Rareș Vidican era cu spatele. Eu încercam să-i explic, pentru că a fost acea fază de penalty. Eu am vrut să întorc mingea cu stângul într-o parte, jucătorul advers, Houri, a dat în minge și a sărit în direcția cealaltă.

Sincer, eu n-am cerut penalty la acea fază! Eu am cerut corner. Nu avea cum să meargă mingea din piciorul meu în partea cealaltă. Eu voiam să mă întorc invers. Pe mine asta m-a deranjat. N-am cerut penalty! Am simțit că nu prea a fost penalty și apoi a venit și ratarea mea. M-am gândit în momentul în care am bătut că nu a fost penalty. Am gândit negativ și asta s-a întâmplat”, a declarat Darius Olaru, pentru cei de la fanatik.ro.