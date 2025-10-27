Darius Olaru a înțepat rivalele din campionat și a dezvăluit atmosfera din vestiar după victoria cu UTA

Darius Olaru, căpitanul celor de la FCSB, a transmis un mesaj clar după victoria convingătoare a echipei sale în fața UTA, scor 4-0, în etapa a 14-a din Liga 1. Fotbalistul a recunoscut că în ultimele meciuri s-a resimțit o presiune considerabilă în rândul jucătorilor, care a afectat și jocul echipei campioane.

Olaru a explicat că sezonul trecut, cu rezultatele bune și evoluțiile solide din Europa League, a adus o motivație și o plăcere aparte în jocul roș-albaștrilor, iar acum atmosfera este diferită.

El a vorbit și despre importanța reacției după meciul pierdut cu Metaloglobus, subliniind că au avut o discuție în cadrul echipei și că această victorie a fost o repriză de imagine și moral pentru trupa sa.

Căpitanul s-a arătat și mulțumit pentru golul marcat în meci, dar a subliniat și eficiența la penalty-uri, unde se este ales jucătorul care se simte mai bine în momentul executării. Olaru a mai comentat ironic pe tema plângerilor unor echipe din Liga 1 privind programul încărcat din Cupa României.

„Trebuie să jucăm cu plăcere și să nu mai fim crispați, dar asta va veni odată cu rezultatele bune. Vrem, nu vrem, tot s-a adunat ceva presiune neavând rezultate și se simte o crispare în jocul nostru. Din păcate, am arătat bine cu Bologna după 2-0. Ați văzut, Metaloglobus a făcut și azi un rezultat bun. Noi nu trebuia să pierdem acel meci, indiferent cum o făceam, dar nu mai vreau să mă gândesc la acel meci. Am avut o discuție între noi și era clar că trebuie să avem o reacție după acel rezultat.

Am avut câteva discuții, nimic special. Ne-am bucurat de fotbal în această seară, am marcat și patru goluri. Da, la penalty ne lăsăm unul pe altul. Execută cine se simte mai bine. Mă bucur că am marcat și eu, și el. Văd că pe la noi în campionat zice toată lumea că le este greu acum, că au meciuri în Cupa României. Noi ce să mai zicem? Nouă nu ne este greu? Anul trecut parcă era altă motivație, altă plăcere… când ai rezultate te simți altfel ca fotbalist. Doar noi știm câtă plăcere e la antrenament atunci când câștigi meciuri”, a declarat Darius Olaru, conform primasport.ro.