Darius Olaru, la pământ după ce echipa sa a părăsit și anul acesta Cupa României încă din grupe: „S-a întâmplat acest lucru, nu vreau să judec!”

FCSB a ratat șansa de a se califica în fazele eliminatorii ale Cupei României. Bucureștenii au cedat în fața celor de la FCU Craiova (0-2).

Darius Olaru a reacționat după meci. Iată ce a spus mijlocașul după ce echipa sa a părăsit competiția devreme și în acest an.

„S-a întâmplat acest lucru, nu vreau să judec!”

„O partidă foarte proastă din partea noastră, din nou. Asta e, trebuie să ne ridicăm pentru că în trei zile avem alt meci. Pur și simplu nu ne mai facem jocul nostru. Ne lipsește și încrederea.

Jocul nu merge și n-avem nici rezultate. Era un obiectiv Cupa, din păcate n-am reușit să ne calificăm. Acum trebuie să continuăm în campionat, să ne adunăm și să obținem puncte acolo.

Din păcate, în ultimii ani s-a întâmplat acest lucru, nu vreau să judec. Am încercat să intrăm bine cei de pe bancă, din păcate n-am reușit. N-am dat nici măcar un gol, eu cred că ne-ar fi dat mai multă încredere.

Suporterii ne-au încurajat și ne-au spus că ne așteaptă un meci pe care trebuie să îl tratăm diferit dacă vrem să obținem ceva.

Trebuie să avem altă atitudine, dacă nu vom schimba ceva cred că vom pierde următorul meci. Trebuie să ne strângem toți și să dăm ce avem mai bun. Eu am vrut să dau totul în această seară și să-mi ajut echipa. Atât am putut, din păcate am ieșit din Cupă”, a spus Darius Olaru, după eșecul cu FCU Craiova.