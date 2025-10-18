Darius Olaru nu s-a mai ferit de cuvinte, după ce FCSB s-a făcut de râs în campionat: ”Pare că în meciuri cu adversari dificili ne concentrăm mai bine!”

Surpriză uriașă în Superligă. Metaloglobus București a reușit, sâmbătă seară, una dintre cele mai mari victorii din istoria clubului, învingând campioana en-titre, FCSB, cu 2-1, pe teren propriu.

Meciul a început cu emoții pentru gazde. În minutul 23, arbitrul Robert Avram a dictat penalty după un contact între Cisotti și Ely Fernandes, dar VAR-ul a întors decizia. După nici zece minute, situația s-a răsturnat: duelul dintre Irimia și Bîrligea a adus lovitură de la 11 metri pentru FCSB, transformată sigur de Florin Tănase în minutul 34.

Vicecampioana părea stăpână pe joc, dar totul s-a schimbat după pauză. Bîrligea a nimerit bara înainte de finalul primei reprize, iar la reluare, Ubbink a egalat spectaculos în minutul 48. Fără inspirație și fără ritm, roș-albaștrii au fost dominați de o echipă care a jucat cu sufletul. În minutul 55, Baba Alhassan a comis henț în careu, iar Huiban a transformat penalty-ul care a scris istoria serii.

FCSB a avut un gol anulat lui Octavian Popescu, în minutul 62, pentru un fault comis de Olaru, dar nu a mai contat. Echipa lui Charalambous a părut amorțită, incapabilă să reacționeze, deși a beneficiat de numeroase cornere.

Metaloglobus, echipa aflată pe ultimul loc, a produs șocul campionatului: prima sa victorie în Liga 1, chiar împotriva campioanei.

FCSB coboară pe locul 12, cu 13 puncte, la 15 lungimi de lider și la cinci de zona play-off. Metaloglobus rămâne ultima în clasament.

După meci, Darius Olaru a oferit mai multe declarații.

Mijlocașul a scos în evidență că echipa lui se îndepărtează de obiectiv.

”Ne-am bătut joc de ultimele partide. Nu găsesc nicio explicaţie. Tot timpul avem probleme la primul joc după pauză internaţională. Nu ştiu ce se întâmplă.

Trebuie să ne strângem, în seara asta mi se pare că nu am dat tot. Avem nevoie de puncte, suntem departe de play-off. Trec etapele, nu strângem puncte şi play-off-ul e tot mai departe.

În mare parte suntem aceeaşi jucători, chiar ne-am întărit, dar nu găsesc nicio explicaţie. Poate e mai bine că urmează meciuri mai dificile, pentru că pare că în meciuri cu adversari dificili ne concentrăm mai bine”, a declarat Olaru, după meci.