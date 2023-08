Darius Olaru și-a vărsat nervii după eșecul cu UTA: „Toată lumea e contra noastră”

Mijlocașul Darius Olaru a lansat acuzații dure la adresa îi acuză pe cei din cabina VAR pentur penalty-ul acrodat echipei UTA.

„Toată lumea e contra noastră”, a răbufnit Darius Olaru după meciul de la Arad

Formația din Arad a învins FCSB cu 2-1, pe teren propriu, în etapa a 7-a a Superligii, iar echipa bucureșteană se află la prima înfrângere pe plan intern în acest sezon.

„Cred că am început bine meciul, am marcat foarte repede. Am mai avut câteva situații bune de a face 2-0, nu am reușit. După, ei au venit peste noi, a fost acea decizie… Nu știu ce să spun.

Cred că nu a fost penalty. Știm de ce s-a dat. Știm cine a fost în cabina VAR și știam, dacă îi striga în cască ‘Penalty, penalty’, era clar. Decizia e luată de central, dar nu era așa sigur. Dacă a stat trei minute la VAR, nu cred că era așa sigur, decizia a fost luată din cabină.

Era clar că dacă dă penalty îi dă și cartonaș galben. La al doilea, a fost o greșeală a lui Pantea, nu trebuia să facă așa, dar trebuie să învețe din greșeli.

Când venim noi, se umple stadionul, cred că și din cauza asta au fost altfel. Toată lumea e contra noastră. Nu trebuia să intrăm în jocul lor”, a spus Darius Olaru.