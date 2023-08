Darius Olaru, sincer după egalul din Ghencea: ”Cred că am avut minimum un penalty!”

FCSB a terminat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa daneză Nordsjaelland, în prima manşă a turului al treilea preliminar din Conference League.

Echipa bucureșteană a încheiat meciul fără să trimită un șut pe poartă.

După meci, Darius Olaru a oferit mai multe declarații.

”Clar, dezamăgiți, pentru că am avut 30 de minute om în plus și nu am știut să profităm de asta. I-am analizat, știm că joacă foarte bine, asta e cultura lor, pasează foarte bine. Nu ne rămâne decât să ne refacem până la următorul meci.

E clar, e o echipă foarte bună. Pasează mingea bine, se strâng mult în interior. E foarte greu să-i blocăm. Dar cred eu că am reușit să de multe ori să facem față și cred eu că putem să mergem acolo, să le punem probleme și să ne calificăm mai departe.

Cred că am avut minim un penalty, cel puțin la faza cu mine. Cred că era penalty, dar asta e, mergem mai departe. Au fost câteva decizii în favoarea lor, dar în rest a fost un arbitraj bun”, a spus Darius Olaru, la microfonul Pro TV.