Darius Olaru, victorie amară după cartonașul roșu primit în FCSB – FC Botoșani 3-2: ”Nu am realizat pe moment. Intrarea a fost periculoasă”

Darius Olaru a făcut declarații după partida dintre FCSB și FC Botoșani. El a fost eliminat pe finalul partidei după o intrare dură.

”O victorie amară pentru mine. Din păcate, am primit acel cartonaș roșu, dar cred că am făcut o partidă bună. Am alergat unul pentru altul și am știut să muncim unde a fost nevoie.

Am alergat foarte mult și era clar că, per total, meritam victoria. Am încercat să ne închidem, să profităm, știam că vom avea situații pe contraatac. În prima repriză, noi am avut situațiile bune de a marca, ei nu și-au creat ocazii.

Din păcate, am început foarte rău repriza a doua, am primit gol foarte repede. Noroc că a venit acel roșu și am reușit să ne facem jocul, marcând cele două goluri”, a declarat Darius Olaru.