Darius Olaru vrea revanșa cu Silkeborg mai mult decât orice: „Nu puteam face nimic din faţa televizorului!”

FCSB s-a impus cu 2-0 în ultima etapă din campionat (contra Petrolului). Darius Olaru, mijlocașul bucureștenilor, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, Olaru și-a felicitat colegii pentru victoria cu Petrolul, dar a declarat că așteaptă revanșa cu Silkeborg, după ce danezii au spulberat FCSB cu 5-0 (în tur).

„Nu puteam face nimic din faţa televizorului. Dar urmează revanşa!”

„Cred că am făcut un meci bun, mai ales în prima repriză. A fost o victorie meritată, ne-am dominat adversarul. Nu contează că au marcat colegii mei şi nu am făcut-o eu. Am reuşit să marcăm la sfârşitul primei reprize şi asta a contat foarte mult.

Neputincios (n.r. cum s-a simţit la meciul tur cu Silkeborg), nu puteam face nimic din faţa televizorului. Dar urmează revanşa. Avem un meci în Conference League, după o să vedem şi ce facem în campionat. Dacă vom câştiga următorul meci de acasă din Liga 1, putem fi acolo (n.r. în lupta pentru titlu)”, a declarat Darius Olaru, pentru digisport.ro.

FCSB ocupă locul 12, cu 14 puncte. Returul de acasă cu Silkeborg este programat joi, de la ora 22:00.