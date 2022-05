Darren Cahill a analizat numirea lui Patrick Mouratoglou, ca antrenor al Simonei Halep: „A avut deja un impact pozitiv”

Simona Halep (30 de ani, locul 21 WTA) a învins-o categoric pe iberica Paula Badosa (24 de ani, locul 2 WTA) în turul doi al turneului de la Madrid, scor 6-3, 6-1.

Antrenorul francez Patrick Mouratoglou (51 de ani). și-a pus amprenta pe evoluția româncei, într-un timp scurt a fost remarcată și Fostul antrenor al Simonei, Darren Cahill (56 de ani) este convins că aceasta va reveni la forma care a dus-o anterior pe primul loc în clasamentul WTA.

„Patrick Mouratoglou va fi minunat pentru Simo! El a reușit să aibă deja un impact pozitiv. Toți vom fi fericiți atunci când ea va atinge cel mai înalt nivel din nou”, a transmis Cahill într-o discuție purtată pe Twitter.

PM will be great for Simo. He’s already made a really positive impact. We will all be happy when she hits that highest level and beyond again 😊

— Darren Cahill (@darren_cahill) April 29, 2022