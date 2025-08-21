Darren Cahill este convins că Jannik Sinner își va apăra titlul la US Open

Antrenorul Darren Cahill a minimalizat temerile legate de sănătatea lui Jannik Sinner, după ce acesta a fost nevoit să abandoneze în finala turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (Ohio), afirmând că liderul clasamentului mondial se recuperează, iar echipa sa este încrezătoare că tenismanul italian va fi pregătit să-și apere titlul la US Open, informează Reuters.

Întrecerea are loc între 24 august și 7 septembrie

Sinner, în vârstă de 24 de ani, s-a retras din proba de dublu mixt de la US Open, unde urma să facă pereche cu Katerina Siniakova din Cehia, la o zi după ce o problemă de sănătate l-a obligat să abandoneze după cinci ghemuri (0-5) în finala de la Cincinnati, în fața spaniolului Carlos Alcaraz, numărul doi mondial.

Cahill a spus că Sinner, campionul en titre de la Australian Open și Wimbledon, a avut probleme din cauza unui virus.

”Am vorbit puțin cu el aseară. Se simțea ceva mai bine”, a declarat Cahill pentru postul de televiziune ESPN miercuri.

”Se va odihni, acesta este planul, și sper că va putea intra pe teren joi și va începe să lovească niște mingi. Suntem încrezători că va fi bine”, a adăugat fostul antrenor al Simonei Halep.

US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al sezonului din circuitul profesionist de tenis, va avea loc în perioada 24 august – 7 septembrie.

Proba de dublu mixt a competiției de la Flushing Meadows s-a desfășurat în paralel cu calificările pentru tabloul principal.