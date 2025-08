Darwin Nunez, tot mai aproape de a semna cu noua echipă. Fabrizio Romano oferă detalii din culisele mutării

Liverpool a ajuns la un acord verbal cu Al-Hilal pentru transferul lui Darwin Nunez, atacantul uruguayan în vârstă de 26 de ani, care a fost adus pe Anfield în 2022 de la Benfica pentru 85 de milioane de euro.

Liverpool este dispusă să îl lase să plece pentru o sumă mai mică, de circa 70 de milioane de euro.

Fabrizio Romano a anunțat printr-o postare pe pagina lui de X că decizia finală îi aparține lui Nunez, care negociază termenii contractului cu gruparea din Arabia Saudită. Antrenorul Simone Inzaghi este foarte interesat să finalizeze acest transfer.

„Al Hilal este foarte aproape de a finaliza transferul lui Darwin Nunez, după ce a fost ajuns la un acord verbal cu Liverpool.

Acordul dintre cluburi este deja stabilit, iar Al Hilal poartă în prezent negocieri cu Darwin pentru a ajunge la un acord privind termenii personali ai contractului.

Decizia finală îi aparține lui Nunez, însă discuțiile sunt în desfășurare, iar antrenorul Inzaghi îl dorește în mod clar”, a scris Fabrizio Romano.

