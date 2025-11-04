David Beckham a primit titlul de cavaler, la Castelul Windsor

Fostul căpitan al selecționatei de fotbal a Angliei, David Beckham, s-a numărat printre personalitățile care au primit titlul de cavaler în cadrul unei ceremonii care a avut loc marți la Castelul Windsor.

A fost primul fotbalist englez care a devenit campion în patru țări diferite: Anglia, Spania, Statele Unite ale Americii și Franța

Beckham, în vârstă de 50 de ani, actualul coproprietar al clubului american Inter Miami, la care evoluează starul argentinian Lionel Messi, este onorat pentru serviciile aduse sportului și pentru activitățile caritabile în care este implicat.

La jumătatea acestui an, el s-a declarat ‘extrem de mândru’ după anunțul ridicării sale la rangul de cavaler, cu ocazia zilei de naștere a regelui Charles al III-lea.

David Beckham a debutat în 1993 la Manchester United, club pentru care a disputat 394 de meciuri și alături de care a câștigat șase titluri de campion în Premier League, precum și Liga Campionilor (în 1999). El a fost primul fotbalist englez care a câștigat campionatul național în patru țări diferite: Anglia (Man United), Spania (Real Madrid), Statele Unite ale Americii (Los Angeles Galaxy) și Franța (PSG).

Fostul internațional este căsătorit din 1999 cu Victoria Beckham, creatoare de modă și fostă componentă a trupei britanice Spice Girls, cei doi având împreună patru copii: Brooklyn, Romeo, Cruz și Harper.