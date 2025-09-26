David Lappartient, confirmat pentru un nou mandat la președinția UCI

David Lappartient va rămâne la conducerea Uniunii Cicliste Internaționale (UCI) încă patru ani, după ce a fost reales pentru al treilea mandat consecutiv, anunță AFP.

Oficialul francez, în vârstă de 52 de ani, a transmis un mesaj pe rețeaua X, joi, în care s-a declarat „încântat” de votul primit și recunoscător pentru încrederea acordată.

”Sunt fericit că pot continua să promovez ciclismul în întreaga lume”, a scris acesta.

Lappartient se află în aceste zile în Rwanda, unde se desfășoară Campionatele Mondiale de ciclism pe șosea.