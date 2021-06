David Lazar, impresionat la CS U Craiova: ,,Se simte că joc la o echipă mare”

David Lazar, portarul lui CS U Craiova, a reacţionat la finalul jocului pierdut de echipa sa cu ruşii de la FK UFA, socr 0-2.

Acesta spune că acum simte greutatea tricoului pe care îl poartă şi speră ca în viitor să evolueze mul mai bine sub comanda lui Marinos Ouzounidis.

Obiectivul portarului din Bănie pentru început este câştigarea Supercupei României, contra celor de la CFR Cluj.

,,E o senzație aparte și se simte că joc la o echipă mare și sper să o fac cât mai bine, simți greutatea tricoului.

Am avut antrenamente foarte grele, am încercat să ne facem jocul și chiar dacă nu ne-a ieșit cum am vrut noi, sperăm să aducem victorii în următoarele meciuri.

Am și urmărit echipa, am văzut ce se joacă, ce se cere și încet-încet mă voi integra foarte bine în lotul lor”.

Trebuie să fim în cea mai bună formă și să luăm trofeul. Eu zic să luăm pas cu pas și să vedem, prima dată avem Supercupa cu CFR, dar vom lupta pentru toate trofeele.

Mie unul suporterii îmi dau un imbold în plus și cred că vom avea un mare avantaj. Noi să ne facem jocul nostru și vrem să fim la mâna noastră.”, a declarat David Lazar, la finalul jocului cu UFA.