David Miculescu a spart gheața în acest sezon chiar în prima etapă! Ce a spus după golul cu FCU Craiova: „Dau tot ce pot la fiecare meci, poate am și câteva zile mai proaste!”

David Miculescu a fost cel care a deschis tabela în partida FCU Craiova-FCSB, încheiată cu scorul de 1-3.

Jucătorul bucureștenilor a oferit o primă reacție după golul din prima etapă. Iată ce a spus fotbalistul pentru care Becali a plătit sezonul trecut 1,7 milioane de euro.

„Dau tot ce pot la fiecare meci, poate am și câteva zile mai proaste!”

„Sunt bucuros că am marcat și am reușit să-mi ajut echipa. Pentru încrederea mea este foarte bine, am început sezonul cu un gol, dar și pentru echipă e bine. Întotdeauna, primul meci de campionat este mai greu.

Pot să joc și atacant, și mijlocaș dreapta. În a doua repriză, am jucat și mijlocaș stânga. Orice post din față îmi place, mă simt bine pe toate trei posturile.

Am jucat foarte bine, am ținut de minge, am pasat. În sezonul acesta, sperăm să începem bine, nu cum au început colegii mei celelalte sezoane. Tot timpul începeam mai prost! Știu că se așteaptă multe de la mine, nu vreau să fie o presiune. Dau tot ce pot la fiecare meci, poate am și câteva zile mai proaste.

Pentru noi, este ceva unic să jucăm în Ghencea, mai ales un derby cu Dinamo. Așteptăm de atâția ani și sper să se întâmple acum. Nu trebuie să-i luăm de sus, pentru că sunt o echipă nou promovată, într-un derby se poate întâmpla orice”, a spus David Miculescu, după victoria cu FCU Craiova.