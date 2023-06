David Popovici a ratat câteva antrenamente înainte de CM: „Nu a fost nimic ce nu a putut fi recuperat”

Dublul campion mondial și european la înot, David Popovici, a ratat câteva antrenamente, deoarece a repetat pentru bacalaureat.

„E un pic mai ușor să te antrenezi când știi concret pentru ce o faci”, spune David Popovici

Pentru David Popovici, care în 2022 a devenit dublu campion mondial și european de seniori și juniori, ediţia a 59-a a Sette Colli Trophy de la Foro Italico, programată între 23 şi 25 iunie la Roma, este ultima repetiție înaintea CM de la Fukuoka.

Românul este conștient că va fi o presiune pe umerii săi la competiția de la Fukuoka (13-30 iulie), dar știe cum să abordeze problema.

„Cred că lumea va încerca să pună presiune pe mine, ține de mine dacă o accept sau nu și ce cred eu despre această presiune. În schimb ce pot controla e presiunea pe care o pun eu pe mine, care va fi la nivele joase.

Aș spune că devin mai plăcute antrenamentele pe măsură ce ne apropiem. Pentru că îmi place să mă antrenez și în aer liber mai mult și pentru că a venit vara am început să facem asta și e un pic mai ușor să te antrenezi când știi concret pentru ce o faci”, a spus el.

„Am pierdut câteva antrenamente, dar nu a fost nimic ce nu a putut fi recuperat”, susține David Popovici

Popovici admite că Bacalaureatul i-a dat puțin peste cap pregătirea. „Am prevăzut perioada de antrenamente din timpul Bacalaureatului, dar tot a fost un pic haotic, pentru că nu am mai avut de învățat atât de mult până acum în timp ce aveam și antrenamente.

Ne-am descurcat și chiar dacă am pierdut câteva antrenamente, pentru că mai aveam nevoie să repet, nu a fost nimic ce nu a putut fi recuperat. O să mă duc la banchet, dar nu voi dansa. Nu-mi place”, a mai spus campionul.

Antrenorul lui, Adrian Rădulescu, dezvăluie că sportivul este în grafic cu pregătirea. „Pot să spun că suntem unde ne-am dorit, unde am crezut că o să fim în momentul acesta, chiar și după perioada asta mai deosebită, cu examenul de Bacalaureat”, a precizat tehnicianul.

„Nu prea am avut zile fără să dau autografe”, recunoaște David Popovici

Popovici nu ascunde că îi face o mare plăcere să dea atenție fanilor și încearcă, pe cât posibil, să mulțumească pe toată lumea.

„Cupa României a fost unul dintre cele două concursuri pe care le am înainte de Mondiale. E nevoie de ele pentru că nu e suficient doar să te antrenezi, trebuie să vezi și în regim de concurs ce poți face.

În ceea ce-i privește pe fani, fac tot ce pot să fac. Mă duc să-i salut, să le mulțumesc că au venit, mă asigur că fac o poză sau le ofer un autograf, depinde ce își doresc, îi salut pe copii, îi încurajez și mă bucur că unii oameni fac asemenea eforturi pentru a veni să mă vadă și dacă pentru ei înseamnă mult fac tot posibilul. Eu înot și pentru ei, practic”, a spus David.

„Nu prea am avut zile fără să dau autografe, chiar nu. Poate doar dacă am fost plecat. Dar și prin Olanda, Italia, bine sunt mulți români oricum acolo. Obișnuiam să am un marker cu mine în ghiozdan, dar le pierdeam atât de des și nu mai am”, a mai dezvăluit Popovici.