David Popovici anunţă un eveniment special în România pentru anul viitor: Sprint With The Stars. “Abia aştept!”

Sprint With The Stars, o competiţie deosebită în cadrul căreia înotătorii amatori au ocazia să concureze cu unii dintre cei mai buni înotători din lume, va avea loc anul viitor şi în România, iar gazdă va fi chiar multiplul campion David Popovici. El a făcut anunţul în social media, adăugând că abia aşteaptă evenimentul.

“Premieră în România!

Pe 17 ianuarie 2026, Otopeni devine scena unde viitorul înoată alături de campioni la Sprint With The Stars.

Can’t wait!”, a scris Popovici pe Facebook.

La 17 ianuarie 2026, Complexul Sportiv de nataţie Otopeni va fi cel care va găzdui evenimentul.

“În 2023, David Popovici a participat la primul său eveniment SWTS în Londra şi a observat imediat impactul pe care evenimentele noastre îl au asupra următoarei generaţii de înotători. După ce a fost încoronat campion olimpic, David va găzdui propriul său eveniment SWTS la Otopeni, România, la 17 ianuarie 2026.

Acesta este un eveniment unic în viaţă, atât pentru înotători, cât şi pentru spectatori. De asemenea, suntem încântaţi să colaborăm cu nişte sponsori şi parteneri incredibili pentru a face acest eveniment cu adevărat memorabil.

Mai multe detalii vor fi disponibile în curând…”, se arată pe site-ul sprintwiththestars.com.

Competiţia se bazează exclusiv pe probe de sprint – 50 m în toate stilurile – în care cei mai rapizi nouă din fiecare grupă de vârstă trec de la preliminarii la finalele respective ale stilului respectiv. Banda centrală din fiecare finală va fi ocupată de un star, care va urmări grupul după ce acesta va avea un avantaj iniţial în funcţie de vârstă.

După un eveniment pilot în 2019 şi întârzieri cauzate de COVID, în 2022 concursul a revenit în forţă. După doi ani de planificare şi muncă, o ediţie incredibilă a Sprint With The Stars a fost găzduită în 3 septembrie la Centrul Acvatic din Parcul Olimpic din Londra. Cu vedetele din această relansare, care au câştigat în total 14 medalii olimpice, 44 de medalii la Campionatele Mondiale, 61 de medalii europene şi 25 de medalii olimpice, concurenţii au fost supuşi unei presiuni reale, se arată pe site-ul evenimentului.