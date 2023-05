David Popovici dă BAC-ul

Campionul mondial la nataţie David Popovici susţine examenul de Bacalaureat pentru sportivii olimpici, marţi, la Vălenii de Munte.

Sesiunea specială a examenului de Bacalaureat este organizată anual, iar la aceasta se pot înscrie numai absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale sau care susţin examenul de admitere la academii militare din Statele Unite ale Americii în aceeaşi perioadă cu examenul naţional de Bacalaureat – 2023, sesiunea iunie-iulie.

Probele de examen au loc în Prahova, la Vălenii de Munte, în următoarele două săptămâni.

În vârstă de 18 ani, David Popovici este multiplu campion mondial, european şi naţional.

După terminarea liceului, datorită performanțelor sale sportive, David Popovici ar putea primi oferte de la universități de prestigiu din Statele Unite și nu numai.

Dublul campion mondial şi european la înot David Popovici a afirmat referitor la posibilitatea ca el să plece să studieze în afara ţării după terminarea liceului, că nu ştie ce îi rezervă viitorul şi că nu are alte planuri decât să continue alături de echipa sa.

„Am auzit şi eu că doamna Potec a spus că România m-ar putea pierde. Nu a venit de la mine şi nu am vorbit cu ea despre aşa ceva. Nu ştiu ce planuri am, pentru că nu am planuri. Planul meu este să îmi văd de treaba aici, să rămân cu aceiaşi antrenori, prieteni, familie şi voi vedea unde mă duce viaţa. Dar nu ştiu ce îmi rezervă viitorul”, a afirmat sportivul român.