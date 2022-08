David Popovici, despre cea mai grea cursă a carierei: „Înotam pe pilot automat. Îmi spuneam că trebuie să câștig”

Înotătorul David Popovoci va lupta azi, de la ora 19:06 a României, pentru medalia de aur a probei de 200 m, în finala Campionatului Euroepan de la Roma.

„Înotam pe pilot automat”, a spus David Popovici, referindu-se la finala mondială la 200 m

David Popovici s-a calificat în finală după ce a obţinut cel mai bun timp din semifinale. Românul, campion mondial la 200 m liber, a fost înregistrat cu timpul de 1:44,91.

Anterior, în serii, Popovici a obţinut al doilea timp, 1:46,87, cel mai rapid fiind maghiarul Kristof Milak, în 1:46,26. Milak a ratat calificarea în finală (1:47,37), fiind a doua rezervă.

De menționat că sportivul legitimat la Dinamo deţine recordurile european şi mondial de juniori (1:43.21) în această probă, din iunie, de la CM de seniori de la Budapesta.

David Popovici a spus și care a fost cea mai grea cursă a carierei: finala mondială la 200 m, de la Budapesta, din iunie.

„Înainte să intru în apă, nu aveam gânduri. Eram gata, antrenamentul era deja făcut, nu mai aveam cum să influențez. Rămânea doar să arăt ce știam să fac mai bine.

Știam cum o să plece toată lumea, știam că acela cel care pleacă înaintea mea se duce foarte tare.

Studiezi puțin adversarii. Știam că la al patrulea bazin, toți or să ‘moară’. A fost cea mai grea cursă din viața mea, am obosit cel mai tare. Când am iești din bazin, nu-mi simțeam deloc brațele, picioarele.

Înotam pe pilot automat și-mi spuneam că trebuie să câștig”, a declarat David Popovici pentru playsport.ro.

Reamintim că sâmbătă, Popovici a cucerit titlul european în proba de 100 m liber, cu un nou record mondial, 46,86).