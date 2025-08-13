David Popovici este primul ambasador român al brandului de mașini de lux Porsche: ”Copilul din mine se bucură autentic”

David Popovici a devenit primul ambasador în România al brandului de mașini de lux Porsche.

Dublul campion mondial la natație a oferit o primă reacție și s-a declarat un fan înfocat al bradului.

„În apă măsor secundele. Pe șosea, măsor zâmbetele. De azi, sunt oficial primul Friend of the Brand Porsche din România. Și da… copilul din mine se bucură autentic”, a scris el pe Facebook.

De asemenea, Porsche România a făcut anunțul inițial prin intermediul unui comunicat oficial.

„Porsche România anunță, cu mândrie, că multiplul campion olimpic, mondial și european la înot David Popovici a fost numit oficial Friend of the Brand. Acest parteneriat reflectă alinierea puternică dintre Popovici și valorile fundamentale ale Porsche: performanță, originalitate, autenticitate și carismă”, au informat reprezentanții brandului german.