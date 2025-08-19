David Popovici îi încurajează pe sportivii români de la Campionatele Mondiale de Juniori: ”Le transmit gândurile mele”

Campionatele Mondiale de Juniori au loc la Otopeni, în perioada 19-24 august 2025.

Campionul olimpic şi mondial David Popovici a ținut să le transmită un mesaj de încurajare participanților.

”Au început Campionatele Mondiale de Juniori şi vreau să transmit gândurile şi încurajările mele colegilor şi prietenilor care vor concura în aceste zile”, a transmis David Popovici pe rețelele sociale.

Optsprezece sportivi român iau parte la acest concurs, un număr record la acest tip de competiție.