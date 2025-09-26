David Popovici, lăudat de unul dintre actorii români: ”Înoată demențial, vorbește bine și gândește beton”

Nu mai este deloc un secret faptul că David Popovici este idolul unei generații întregi. Recent, sportivul în vârstă de 21 de ani a fost lăudat de unul dintre actorii români. Marius Florea Vizante are numai cuvinte de laudă la adresa sa.

David Popovici, lăudat de actorul Marius Florea Vizante

David Popovici, primul campion olimpic al natației masculine din România, este în vizorul oamenilor datorită performanțelor sale. Tânărul a fost numit în anul 2022 campion mondial și european, la 100 de metri și la 200 de metri în stil liber, în SUA.

Reușitele sale sunt apreciate la scară largă, breasla de actori neputându-le trece cu vederea. Marius Florea Vizante a ținut să-și spună punctul de vedere legat de înotătorul român care și-a aniversat de cuvând ziua de naștere.

La scurt timp după ce a împlinit 21 de ani, artistul român a dezvăluit că înotătorul român poate fi văzut ca un adevărat idol. L-a lăudat atât fizic, cât și intelectual, sportivul fiind o persoană cultă, căruia i-a plăcut școala.

„A, tre’ să zic de David Popovici: e foarte tare! – la toate. Înoată demențial, arată mișto, vorbește bine și gândește beton! Dac-aș avea mai puțini ani, el ar fi idolul. Acu mă bazez pe amintiri…”, a spus actorul despre David Popovici, pentru .