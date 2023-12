David Popovici, reacție după ce România a terminat pe locul 7 la Campionatele Europene de înot: „De asta suntem aici!”

România a terminat pe locul 7 la Campionatele Europene de înot. Performanța a fost posibiliă datorită echipei formate din George-Alexandru, Stoica-Constantin, Mihai Gergely și Patrick-Sebastian Dinu și David Popovici.

Cel din urmă sportiv a oferit o primă reacție după reușita de la Otopeni. Iată ce a spus.

„Eu unul mă simt foarte bine, cred că fiecare dintre noi am mers mai bine. Am îmmbunătăţit timpul ca o echipă, ca o ştafetă. Am intrat şi am şi ieşit cu zâmbetul pe buze. Este o concurenţă foarte puternic, dar de asta suntem aici să câştigăm experienţă şi să ne întrecem cu cei mai buni din lume. Întotdeauna eu consider că prima cursă e cea mai grea. Acum am scăpat de emoţiile de început şi de abia aştept să avem şi probele individuale. O să fie lume multă, deja este sold-out”, a mărturisit David Popovici, pentru Antena Sport.