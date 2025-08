David Popovici s-a întors acasă, după performanța de execepție de la CM! Ce a spus despre retragerea din activitate

Cel ami valoros înotător român din istorie a revenit în ţară, după participarea la Campionatul Mondial din Singapore, unde a câştigat două medalii de aur, la 100 și 200 de metri.

Motivul pentru care românul nu a vrut să treacă pe la Salonul Oficial

El a declarat că s-a autodepăşit la competiția din Asia şi este mândru în special că, deşi a fost foarte aproape de a renunţa la concurs, a găsit puterea de a continua.

„Suntem rupţi de oboseală. A fost o întreagă experienţă, un concurs pentru mine revelator, în care am reuşit să mă autodepăşesc foarte mult. Sunt foarte mândru de mine.

Mult mai mândru decât de medalii şi timpi sunt de faptul că deşi am vrut să renunţ şi am fost aproape de a renunţa am găsit cumva puterea în mine să continui şi să-mi demonstrez că pot şi că poate n-ar trebui să mă îndoiesc atât de mult de mine. Cât mai mulţi sportivi ar trebui să vorbească de astfel de momente, deşi pare un tabu”, a spus Popovici.

„Următorul pas este să avem o vacanţă frumoasă, să îmi conduc maşina, să învăţ să gătesc, să iau permisul de motor, să petrec timp cu familia….

Nu am vrut la Salonul Oficial, am organizat un salon neoficial care ne place mult mai mult. Este un pic prea oficial salonul oficial. Prefer o sosire la care să aibă acces şi oamenii care se întâmplă să aştepte pe cineva iubit”, a transmis campionul.

Popovici nu are de gând să se retragă

Sute de fani s-au dus la Aeroportul „Henri Coandă” din București, pentru a îl primi cum se cuvine pe Popovici. Deși nu a trecut pe la Salonul Oficial, reprezentanții a 15 trusturi media și-au instalat camerele de filmat și microfoanele în așteptarea revenirii acasă a campionului.

„A fost o întreagă experiență pentru amândoi (n.r. – el și Denis Popescu). A fost un concurs revelator. Am reușit să mă autodepășesc.

Nu vă voi da nicio veste proastă (n.r. în legătură cu retragerea). Iubesc înotul în continuare. Nu știu de unde s-au înțeles informațiile astea.

Chiar dacă a fost un concurs și o perioadă dificilă pentru mine, am reușit să mă autodepășesc. Sunt mândru de mine și de toată echipa din spatele meu.

Nu e nicio șansă să mă retrag. Dacă va fi cazul, când va fi cazul, veți afla direct de la mine.

Va fi o vacanță în care vom sărbători pe măsură și vom merge undeva cu soare, cu plajă”, a declarat David Popovici.

Românul a devenit, la Singapore, primul înotător din istorie care face „dubla” 100 de metri – 200 de metri, la două ediții de Campionat Mondial, 2022 şi 2025.