David Popovici va lupta pentru titlul european în fața unor tribune arhipline: „Mi-ar plăcea să câştig aurul acasă”

Înotătorul român David Popovici a declarat că i-ar plăcea să câştige medalia de aur acasă, dar acesta nu este cel mai important lucru de pe Pământ.

„Mi-ar plăcea să câştig aurul la noi acasă”, recunoaște David Popovici

El s-a calificat cu cel mai bun timp în finala probei de 200 m de la Campionatul European în bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni. Deținătorul titlului s-a impus cu timpul de 1:42,04.

„A fost foarte bine că m-am calificat. Îmi doream să fiu unul din primii doi pentru a mă califica automat în finală şi asta am şi făcut. Acum vedem mâine cum va decurge finala, pentru că deşi nu am aşteptări, mă aştept să înot repede.

Şi eu îmi pun speranţe în mine, dar, sincer, nu prea mă gândesc la medalii, pentru că am învăţat în timp că nu sunt importante. Contează cât de mulţumit sunt eu cu mine. Recunosc că mi-ar plăcea să câştig aurul la noi acasă, dar nu e cel mai important lucru de pe Pământ.

Important e să fac o cursă frumoasă şi să fiu eu mulţumit de mine… iar dacă vine şi medalia, foarte bine. Eu am tratat întotdeauna medalia ca pe un bonus”, a explicat el.

Dvid Popovici are trei curse sâmbătă: calificările la 100 m, finala la 200 m şi semifinala la 100 m

El a recunoscut că de abia aşteaptă să evolueze în faţa unor tribune pline în week-end. „Spectatorii au fost mulţi, atmosfera făcută de ei a fost impresionată, cred că le-a plăcut tuturor celor din bazin.

Întotdeauna este plăcut să concurez acasă şi sperăm ca toţi să ne reprezentăm ţara cât mai bine. Simt energia oamenilor din tribună, am înţeles că mâine şi poimâine e sold-out. De abia aştept să concurez în faţa lor”, a precizat Popovici.

Andrei Ungur a câştigat prima medalie pentru România la Europenele de la Otopeni, bronz la 100 m spate, dar Popovici nu a văzut cursa de la marginea bazinului.

„Din păcate nu am putut să văd finala lui Andrei live, ci pe un televizor în spate, pentru că mă pregăteam de cursa mea. Când am văzut că a terminat pe locul 3 am sărit şi ne-am bucurat toţi cei din echipa noastră care eram acolo.

Cred că şi cursa lui m-a ajutat să înot atât de bine pe cât mi-am dorit. Sunt mulţumit de timp şi cursă, o să încerc să o îmbunătăţesc pentru finală. Va fi o zi foarte grea, dimineaţă calificări la 100 m liber, iar seara finala de la 200 şi imediat după semifinala de la 100 m. Voi da tot ce am mai bun, dar va fi o zi foarte grea”, a încheiat Popovici.