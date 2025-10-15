Dawa și-a anunțat revenirea la FCSB! Vești bune pentru suporterii roș-albaștri: „Voi fi mai puternic”

FCSB a suferit în acest start de sezon la capitolul defensivei. Dacă în sezonul trecut roș-albaștri erau cunoscuți pentru faptul că nu primesc ușor gol, această situație s-a schimbat în stagiunea actuală.

Campioana are mai mulți fundași accidentați, după Joyskim Dawa și Mihai Popescu fiind indisponibil după meciul cu Austria.

Joyskim Dawa și-a anunțat revenirea la FCSB

Dawa a oferit detalii despre situația în care se află. După o perioadă lungă de accidentare, fundașul camerunez e optimist că va reveni la FCSB după vacanța de iarnă. Fotbalistul simte că va fi mai puternic după ce a fost indisponibil și susține că operația la ligamente face deja parte din el.

„A fost dificil la început. Cei din staff-ul naţionalei a crezut că este o accidentare uşoară. Nu s-a crezut că ar fi probleme la ligamente.

Am fost în Belgia să mă operez. Am acceptat accidentarea, chiar dacă nu este uşor. Am zis că este parte din cariera mea. Dacă nu accepţi nu va fi bine.

Cred că voi reveni după vacanţa de iarnă, 100% în cantonamentul de iarnă, dar cred că voi reveni mai puternic. Voi reveni în cel mai scurt timp. Fiţi pregătiţi să mă revedeţi pe teren”, a declarat Joyskim Dawa, conform Sports Content EAD