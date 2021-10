DDB pune presiune pe Mircea Rednic! Comunicatul de ultim moment al liderilor din Ștefan cel Mare

Rednic a revenit la Dinamo în urmă cu câteva săptămâni și este gata să îi scoată pe „câini” din zona fierbinte a clasamentului Ligii 1!

Tehnicianul în vârstă de 59 de ani era liber de angajament, după despărțirea din luna aprilie de Viitorul Constanța. Rednic a bifat patru mandate la Dinamo, cel mai recent fiind în sezonul 2018-2019, și este ultimul tehnician care a adus titlul în Ștefan cel Mare.

Acum, suporterii din DDB au transmis un comunicat de ultima oră prin care au ținut să anunțe că a venit vremea ca echipa să scape de toate problemele și să aibă un nou început cu Rednic pe bancă.

„STRÂMBU’ și STRÂMBII

În iunie 2019, am scris pe această pagină următoarele cuvinte: ”Clubul nostru trece printr-o perioadă de criză, în urma demiterii antrenorului Mircea Rednic. Suntem convinși că această criză va înceta în momentul în care Mircea Rednic se va întoarce la Dinamo, fie ca antrenor, fie ca acționar, iar persoanele care au greșit vor face un pas înapoi.”

Au trecut mai bine de 2 ani de atunci. Criza s-a adâncit. Am avut de luptat cu cei care au plănuit falimentarea acestui club. Și nu numai cu ei, cu săpașii lui Contra și Șerdean, ci și cu toți cei care au încercat să ne pună piedici sau să arunce cu noroi. Ne-am agățat cu dinții de UNICA ȘANSĂ DE SUPRAVIEȚUIRE, care a fost și este Programul DDB.

Citește și REDNIC VREA SĂ SCHIMBE TOTAL FAȚA LUI DINAMO! ALTE TREI TRANSFERURI PREGĂTITE ÎN ȘTEFAN CEL MARE

Am fost nevoiți să strângem bani, să ne sacrificăm și să cerem sacrificii în fiecare zi. Ne-am lovit prea des de cei care n-au scos un leu din buzunar, de cei care n-au scăpat nicio ocazie să ne numească STRÂMBI, necrofagi sau golani profitori. Asta ne face să știm ce înseamnă să fii numit ”Strâmb” și să fii arătat cu degetul de toți cârcotașii, de cei care sunt atât de ”drepți” încât nu se pot apleca să ajute clubul nici măcar cu 1 leu.

Pe vremea când juca la Rapid, Mircea Rednic a fost invitat la o aniversare a Clubului Dinamo. Știa că-și pune în cap tot Giuleștiul dacă se declară dinamovist, dar n-a ezitat să vină și să declare public: ”Nu mă pot dezice de Dinamo. Sunt dinamovist și rămân dinamovist.”

Câinilor, a venit vremea să reparăm tot ce s-a stricat în acești ani la Dinamo. Avem șansa să scăpăm de toți groparii. Am demonstrat până acum că putem ține Dinamo în viață. Haideți să arătăm că putem duce Dinamo acolo unde îi este locul. Acolo unde a fost ultima dată cu acest antrenor, când am terminat grupa Cupei UEFA peste Bayer Leverkusen, Beșiktaș și Club Brugge, când am ridicat trofeul de campioni defilând prin Liga 1.

Lupta aceasta poate să înceapă acum! Și pentru că suntem în STARE DE RĂZBOI, vom avea toleranță zero față de cârcotași, față de toți cei care vor încerca să ne țină pe loc”, este mesajul PCH, postat pe Facebook.