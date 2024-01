„De aceea l-am adus aici!”-Enes Sali i-a cucerit pe americani!

Enes Sali a plecat în această iarnă de la Farul Constanța în MLS. Tânărul fotbalist a evoluat în partida de pregătire a celor de la FC Dallas contra New Mexico United.

Se pare că antrenorul său a fost impresionat. Iată cum l-a descris.

„De aceea l-am adus aici!”

„A avut momente bune. Are capacitatea de a se întoarce rapid, e genul de jucător foarte vertical, dar poţi vedea că se grăbeşte uneori la ultima pasă din cauza entuziasmului. Am văzut acum ce am văzut și când îl urmăream (n.r – la Farul) și de aceea l-am adus aici. Are energie, dinamism și calitate”, a declarat Nico Estez, tehnicianul lui Dallas, conform site-ului oficial al echipei.