De ce a ales Alexandru Băluță FCSB: ”Nu au fost oferte egale!”

Alexandru Băluță este noul jucător al celor de la FCSB.

Fotbalistul a fost prezentat deja la nouă echipă.

Jucătorul de atac a explicat de ce a ales echipa lui Becali și nu a revenit la clubul lui Mihai Rotaru.

”Începe un nou capitol pentru mine. Sunt hotărât şi pregătit să ajut FCSB. E o provocare pentru mine. Asta mă motivează foarte tare. Îmi doresc din tot sufletul să luăm titlul şi să mergem în Conference League.

S-au spus multe despre mine. A fost o lipsă de respect faţă de mine şi faţă de ce am făcut la Craiova. Am ales ce e mai bine pentru mine şi familie.

Nu au fost oferte egale. Nu a existat niciun echilibru între oferta de aici şi cea de la Craiova. Nici financiar, nici din punct de vedere al efortului. Am simţit că sunt dorit mai mult aici. Oamenii au fost OK cu mine, mi-au dat timp, pentru că nu era o decizie uşoară. Nu au pus presiune. Şi-au dorit foarte mult să vin aici şi au făcut toate eforturile. E o diferenţă foarte mare.

Atitudinea Craiovei nu a fost una serioasă. M-am simţit subestimat. S-au spus multe lucruri. Nu am fost luat în serios. Am crezut că va fi uşor să mă aducă înapoi. Apoi, după ce tot ce s-a pus… A fost dezamăgitor. Acum e important să dau tot ce am mai bun pentru Steaua şi să am cel mai bun randament. Da. Nu m-am simţit dorit. Am fost mereu într-o relaţie bună cu Mihai Rotaru. Dar până la fapte mai e mult”, a declarat Alexandru Băluţă.