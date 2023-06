De ce a ales Djokovic să semneze cu FCSB: ”Am simțit că patronul vrea să câștige titlul!”

Damjan Djokovic a semnat pe un sezon cu FCSB, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

În sezonul 2022-2023, Damjan Djokovic a jucat la echipa saudită Al-Raed, sub comanda lui Marius Șumudică.

Mijlocașul croat are multă experiență în fotbalul românesc, unde a mai jucat pentru CFR Cluj în perioadele 2013-2014 și 2017-2021.

Fostul jucător de la CFR a dezvăluit de ce a ales să semneze cu Becali.

”Jucasem pentru cluburi care aveau presiunea de a câștiga ceva, de a face ceva important și mi-a lipsit presiunea unui astfel de obiectiv în ultimul timp. M-am gândit și că am 33 de ani și că încă îmi place să fiu provocat, să ajung într-un club nou fără să știu cum va fi.

Pe urmă, așa cum voi știți chiar mai bine decât știu eu, FCSB nu a mai câștigat campionatul de multă vreme. Am simțit acum că și patronul, și toată lumea din club au chef să realizeze ceva important.

Am o relație foarte bună și cu patronul, și cu restul lumii de acolo (n.r. – de la CFR Cluj), dar voiam o provocare nouă. Am fost la CFR de două ori și acum am ales altceva.

Faptele vorbesc cel mai clar, dacă am petrecut patru ani și jumătate în România înseamnă că m-am simțit foarte bine. Totul e mai ușor atunci când câștigi trofee, iar cu CFR am fost campioni, am mers bine și în Europa. Ca fotbalist, pentru așa ceva trăiești. Am petrecut la Cluj o perioadă fantastică”, a spus Damjan Djokovic, potrivit GSP.