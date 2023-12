De ce a plecat Dan Alexa de la FC Botoșani: „Contează mult conjunctura, mediul!”

Dan Alexa a rămas fără angajament după ce a plecat de la FC Botoșani. Antrenorul a petrecut doar două luni pe banca echipei moldave.

Recent, tehnicianul a vorbit despre scurta sa aventură în acest sezon în Liga 1. Iată ce a spus despre plecarea sa de la formația lui Valeriu Iftime.

„Contează mult conjunctura, mediul!”

„E foarte greu să stau acasă. Asta e viața. Încerc să fac ce n-am făcut în ultimii ani, duc copiii la școală, sunt casnic. Eu m-am dus la Poli Timișoara, unde am încercat o nebunie, să promovez fără buget. Am încercat play-off-ul. Am fost și finanțator și manager, am antrenat fără bani. Ce s-a întâmplat apoi, două retrogradări, arată că intrarea în play-off a fost o mare performanță.

Am fost la echipe care au însemnat ceva pentru mine. Acum, la Botoșani, n-am reușit. Trebuie să fii inspirat când iei o echipă. E important să găsești mediul potrivit. Un exemplu e Ranieri, de la cel mai slab antrenor din istoria Greciei pleacă la Leicester și știți ce s-a întâmplat. Contează mult conjunctura, mediul. Mulți patroni caută antrenori străini. Nu știu ce să spun. Sigur sunt antrenori buni. Sunt oameni care au reușit, dar după mulți ani. Zenga, Bergodi.”, a declarat Dan Alexa, pentru cei de la Digi Sport.

La FC Botoșani, Dan Alexa a înregistrat 5 eșecuri și 3 rezultate de egalitate.