De ce a plecat Danny Henriques de la FCU Craiova: „Mai rar vezi ca el…”

FCU Craiova s-a despărțit în această iarnă de Danny Henriques. Fundașul a părăsit formația din Bănie după un an și a semnat cu AEK Larnaca.

Patronul Adrian Mititelu a explicat ce s-a întâmplat între club și jucător. Iată motivul pentru care olandezul a părăsit echipa lui Mititelu.

„Mai rar vezi ca el…”

„Danny Henriques era într-o formă foarte slabă. Era supărat că nu joacă. Atunci, decât să nu joace, a preferat să plece. A spus că-i place mult în Craiova, era un exemplu de profesionist, mai rar vezi ca el…

Dar era într-o pasă foarte proastă, făcea gafe peste gafe. Sezonul trecut, când am pierdut 0-4 cu Sepsi, două goluri au fost ale lui. Și-a dat autogol și cu Hermannstadt (n.r. – 0-1, tot o partidă din campionatul anterior). Dacă învingeam la Hermannstadt, eram în play-off, nu mai conta meciul de la Sepsi.

Am trecut peste acele gafe, am trecut peste 5-6 erori, dar la un moment dat au început să se înmulțească și am pus stop. Noi nu mai aveam încredere în el. L-am mai băgat la Cluj, cu U (n.r. – 1-2), și a comis-o. La ambele goluri a greșit. Intrase într-o pasă… de nu se mai putea!”, a declarat Adrian Mititelu, conform celor de la GSP.ro.